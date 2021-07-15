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اليوم.. مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث الازمة في ليبيا

اليوم.. مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث الازمة في ليبيا
الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، اجتماعاً مفتوحاً على المستوى الوزاري بشأن الأوضاع في ليبيا.

العالم-ليبيا

وسيرأس الاجتماع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ويان كوبيش المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا.

ومن المنتظر، وفق وسائل إعلام ليبية، أن يحضر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة جلسة مجلس الأمن، وكذلك من المتوقع أن يشارك وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي في الجلسة الخاصة رفيعة المستوى لمجلس الأمن.

وعشية جلسة مجلس الأمن، دعت قيادة الجيش الليبي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية إلى الالتزام بخارطة الطريق التي خرجت عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وشددت على لسان الناطق الرسمي باسمها اللواء أحمد المسماري، على ضرورة إخراج القوات الأجنبية الرسمية والمرتزقة دون استثناء من ليبيا.

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