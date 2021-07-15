قطار التطبيع مع الكيان يُواصل السفر بسرعة فائقة!

العالم-الاحتلال

وفي هذا السياق،قال وزير خارجية الكيان يائير لابيد إنَّ الدولة العبريّة “بدأت نوعًا جديدًا من السلام مع العالم العربي، فقبل عشرة أيام فتحتُ سفارتنا في أبو ظبي”، آملًا بفتح سفارةٍ في المغرب في غضون أسابيع قليلة، ثم البحرين والسودان.

وبحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة، فقد جاء ذلك في كلمة للابيد خلال اجتماعٍ رسميٍّ لمجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، الذي حلَّ ضيفًا رئيسيًا فيه.

وتابع الوزير الإسرائيليّ قائلاً في الاجتماع عينه: “اجتمعتُ الأسبوع الماضي بوزير الخارجية الأردنيّ واتفقنا على زيادة حصة المياه للأردن، لتصل إلى 100 مليون متر مكعب في السنة. كما عقدتُ الليلة الماضية لقاءً رائعًا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري”.

يُشار إلى أنّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ الجديد نفتالي بينيت كان قد زار الأردن قبل أسبوعيْن واجتمع في عمّان مع الملك الأردنيّ، الملك عبد الله الثانيّ، أمّا فيما يتعلّق بمصر فإنّ إسرائيل تؤكِّد مرّةً تلو الأخرى أنّ الرئيس عبد الفتّاح السيسي يُعتبر كنزًا إستراتيجيًا، وأنّ العلاقات الثنائيّة بين النظاميْن الحاكميْن وصلت إلى الذروة، وأنّ “شهر العسل” بينهما ما زال مُستمّرًا.

وعودٌ على بدءٍ: في حديثه عن اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية، أشار وزير الخارجية الإسرائيليّ إلى وجود “خطوات جدية تتحقق مع الدول المعتدلة في العالم العربي، وأريد توسيع رقعة “السلام” لتشمل دولًا أخرى، نحن بحاجة إلى هذه الرقعة لتضمّ الفلسطينيين في نهاية المطاف”، حسب ادعائه.

ورأى لابيد أنه يجب حاليًا “تجنّب اتخاذ إجراءات قد تُعرقل تحقيق “السلام” في المستقبل ويجب علينا تحسين ظروف المعيشة لدى الفلسطينيين”، زاعمًا أنَّه سيدعم أيّة خطوة تساهم في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني.

كذلك قال لابيد إنَّ كيان الاحتلال “سيفعل ما هو ضروري للدفاع عن نفسه”، مشددًا على أنّ إيران “هي المصدر الأول للإرهاب في العالم”، على حدّ زعمه.

وكان لابيد قد اجتمع مع وزراء خارجية ألمانيا هايكو ماس، وفرنسا جان إيف لودريان، وهولندا سيغريد كاغ، والذين بدورهم أكّدوا “التعاون المشترك مع إسرائيل.

زهير أندراوس - رأي اليوم