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الأميركيتان
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آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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السيد مقتدى الصدر: أعلن سحب يدي من كل من يدعي الانتماء لنا في الحكومة (العراقية) الحالية والمقبلة
أربعة قتلى وأكثر من 30 مفقودا جراء عاصفة في غرب ألمانيا
منظمة العفو الدولية تندد بتعرض مهاجرين أثناء احتجازهم في ليبيا "لانتهاكات مروّعة" بما في ذلك العنف الجنسي
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في حي بئر أيوب ببلدة سلوان في القدس وإحراق عامود كاميرات تابع للإحتلال
الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون أبلغ رئيس الحكومة أنّ التشكيلة المقترحة ستكون موضع بحث ودراسة وتشاور ليُبنى على الشيء مقتضاه
الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون تسلم من رئيس الحكومة المكلف الحريري تشكيلة تتضمن توزيعاً جديداً للحقائب مختلفاً عمّا كان الاتفاق عليها سابقاً
لبنان الحريري يعلن تقديم تشكيلة من 24 وزيرا للرئيس عون
رئيس وزراء لبنان المكلف الحريري يقول إن تشكيلته الحكومية الجديدة التي قدمها للرئيس عون قادرة على إنقاذ البلاد
رئيس وزراء لبنان المكلف الحريري يقول إنه ينتظر رد الرئيس عون غدا الخميس
وزير الامن الايراني يؤكد للرئيس العراقي دعم القيادة الإيرانية لأمن واستقرار العراق وتعزيز التعاون ضد الإرهاب والتطرف وإرساء السلام في المنطقة
أربعة قتلى وأكثر من 30 مفقودا جراء عاصفة في غرب ألمانيا
الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش
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