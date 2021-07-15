لقاح "باستوكوفاك" يوقف الطفرات في فيروس كورونا

العالم - ايران

واضاف الدكتور علي رضا بيغلري في تصريح لوكالة أنباء إرنا اليوم الخميس، أن النتائج الأولية لهذه الدراسة أظهرت أن لقاح باستوكوفاك عمل بشكل جيد للغاية ضد السلالة الإفريقية، وهي الأكثر انتشارا في كوبا، وسلالة نيويورك، وهي مزيج من عدة سلالات، بما في ذلك الهندي .

وتابع قائلا: أن مخاوف المواطنين كانت من انتشار السلالات الأفريقية والهندية، و ما إذا كانت اللقاحات تمنع انتشار هذه الفيروسات، مضيفا ان الدراسة أظهرت تأثير اللقاح الإيراني الكوبي، وتخفيف هواجس المواطنين.

وأوضح رئيس معهد باستور في إيران: على سبيل المثال، لقاح استرازنكا عادة ما يكون فعاليته حوالي 70 بالمائة، وتنخفض فعاليته الى 10 بالمائة امام السلالة الإفريقية، فيما لقاح باستوكوفاك يمكن أن يحمي بنسبة 62 بالمائة من هذه السلالة، ما يعد خبرا سارا جدا.