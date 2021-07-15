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الحشد يحبط محاولة تسلل لـ"داعش" في جرف النصر

الحشد يحبط محاولة تسلل لـ
الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكدت مديرية الحشد الشعبي، اليوم الخميس، احباطها محاولة تسلل لعناصر تنظيم "داعش" الارهابي في جرف النصر شمالي محافظة بابل.

العالم - العراق

وذكرت المديرية في بيان، أن "قوة من اللواء 45 ضمن قاطع مسؤولية عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي، أحبطت محاولة تسلل لعناصر تنظيم "داعش" الارهابي في جرف النصر شمالي محافظة بابل".

وأضاف البيان، ان "مجموعة من عناصر "داعش" حاولت التسلل الى المنطقة المذكورة حيث وقف لهم مقاتلي اللواء 45 بالمرصاد وتمكنوا من افشال محاولتهم، واثناء عودة القوة انفجرت عبوة ناسفة زرعها الدواعش، في منطقة صنيديج في جرف النصر حيث اسفرت عن استشهاد المقاتل (جاسم عباس محسن) في الواء 45 اثناء الواجب".

واشار الى أن "اللواء طوق مكان الانفجار وسيطر على الوضع بشكل كامل".

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