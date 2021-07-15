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استشهاد 3 من قوى الامن الداخلي الايراني في اشتباك مع مهربي مخدرات

استشهاد 3 من قوى الامن الداخلي الايراني في اشتباك مع مهربي مخدرات
الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

اعلن مدعي المحاكم العامة والثورية بمدينة كهنوج بمحافظة كرمان جنوب شرق ايران عن استشهاد 3 من افراد قوى الامن الداخلي في المدينة ومصرع العنصر الرئيس في عملية اطلاق النار من عناصر العصابة.

العالم - ايران

وقال مجيد سيمي في تصريح له بهذا الصدد: بعد اتخاذ سلسلة من الاجراءات ورصد تحركات عصابة لتهريب المخدرات في مدينة كهنوج كشف رجال شرطة مكافحة المخدرات مكان اخفاء شحنة مخدرات.

واضاف: بعد التنسيق مع المسؤول القضائي بادرت شرطة مكافحة المخدرات لتفتيش المكان وكان منزلا سكنيا ولكن للاسف حين القيام بعملية التفتيش بادر المهربون المسلحون لاطلاق النار نحو رجال الشرطة ما ادى الى استشهاد قائد شرطة مكافحة المخدرات في مدينة كهنوج بمعية اثنين من افراده ولقي العنصر الرئيس في عملية اطلاق النار من عناصر العصابة مصرعه.

وقال سيمي: ان القضية وضعت على الفور في جدول اعمال الجهاز القضائي والشرطة وتم في هذا الاطار اعتقال 3 عناصر وصدرت الاوامر القضائية باعتقال سائر عناصر العصابة.

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