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وزير الصحة اللبناني: زيادة الإصابات يسرع في وصول الموجة الثالثة من كورونا

وزير الصحة اللبناني: زيادة الإصابات يسرع في وصول الموجة الثالثة من كورونا
الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

حذر  وزير الصحة اللبناني حمد حسن ان زيادة التّراكم في الإصابات يسرع في وصول للموجة الثالثة من فيروس كورونا.

العالم_لبنان

و في حديث تلفزيوني اليوم الخميس أكد وزير الصحة اللبناني: أنّنا لازلنا في تصنيف وبائي جيد، وأنّ نسبة إشغال اسرّة العناية الفائقة لا يزال مقبول ومؤشر الوفيات جيد.

وجدّد وزير الصحة اللبناني طلبه من الوافدين وأسرِهم الإنتباه والتشدّد في تطبيق إجراءات فيروس كورونا.

و في السياق أكد رئيس اللجنة الوطنية للقاح الدكتور عبد الرحمن البزري أننا دخلنا بموجة متحوّر "دلتا" منذ أسابيع وليس من المستغرب أن تصبح معظم الإصابات من هذه السلالة، مشيرا إلى وجود متحور ألفا في لبنان.

وقال البزري في حديث إذاعي إن ازدياد الإصابات هو بسبب: أولاً فتح البلاد صيفاً - ثانياً إجراءات المطار لأنّ السلطات لم تكن مستعدةّ للأسف وثالثاً المتحور الجديد وهو سريع الانتقال.

و اشار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان صحة الناس رح تضيع بالتباين بين ارقام الدعم للدواء الذي تحدث عنها مصرف لبنان اليوم والمستوردين الذين يتنكرون لهذه الأرقام. كل طرف بيحط الحق على الثاني والضحية المواطن. خطة ترشيد الدواء جاهزة وتم نقاشها بلجنة الصحة النيابية البارحة. فقدان الدواء،اذا استمر له عواقب وخيمه على الجميع.

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