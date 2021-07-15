مباحثات قطرية - إثيوبية في الدوحة

العالم - قطر

وأفادت "وكالة الأنباء القطرية" (قنا) بأن سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اجتمع، اليوم، مع سامية جوتو، سفيرة إثيوبيا لدى قطر.

وأضافت أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين"، دون مزيد من التفاصيل.

ويأتي هذا اللقاء في وقت تصاعدت فيه أزمة سد النهضة بشكل كبير، ففي 5 يوليو الجاري، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.

ومنتصف يونيو الماضي، استضافت الدوحة اجتماعاً وزارياً طارئاً للجامعة العربية بشأن سد النهضة الإثيوبي، وتعثر مفاوضاته بقيادة الاتحاد الأفريقي منذ أشهر.

وآنذاك، أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري ورئيس الاجتماع، أن الموقف العربي موحد وداعم للوساطة الأفريقية، مع "ضرورة عدم اتخاذ أي إجراءات تصعيدية أحادية الجانب تسبب ضرراً على مصر والسودان"، وفق بيان للخارجية القطرية آنذاك.

وعن الدور الذي يمكن أن تقوم به قطر في ملف السد، أشار إلى أن "هناك عملية جارية في هذا الصدد"، وفق البيان ذاته الذي لم يتطرق لتفاصيل.