بعثة خبراء الاتحاد الأوروبي للانتخابات تلتقي وزير الدفاع الفنزويلي

ويقوم الخبراء الذين وصلوا الأسبوع الماضي بـ"مهمة استكشافية" لتقييم إمكانية نشر بعثة مراقبة لانتخابات المناطق في 21 نوفمبر.

وكتب بادرينو في تغريدة على "تويتر" "لقاء لطيف مع البعثة الاستكشافية للاتحاد الأوروبي عشية الانتخابات الضخمة المقبلة في فنزويلا"، مضيفا: "أكدنا رسالتنا الديمقراطية والدور الأساسي الذي يجب أن تلعبه القوات المسلحة كضامن للسلام".

وفي وقت سابق التقى الخبراء قضاة محكمة العدل العليا. وقال رئيس المحكمة مايكل مورينو في بيان بعد الاجتماع إن "هدفنا هو السلام واحترام إرادة الشعب".

وفي 2020، أرسل الاتحاد الأوروبي بعثة لمحاولة إقناع السلطات بتأجيل الانتخابات التشريعية حتى يتمكن من نشر بعثة مراقبة. ورفضت السلطات الفنزويلية ذلك وأجريت الانتخابات التشريعية في السادس من ديسمبر .