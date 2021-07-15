أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 15 يوليو 2021

رويش ملت ...

الرئيس روحاني .. ايران قادرة على انتاج يورانيوم مخصب بدرجة تسعين بالمئة ايضا

اطلاعات ..

الرئيس المنتخب ابراهيم رئيسي.. دعم ايران للشعب الفلسطيني سياسة مبدئية ثابتة

ايران ..

الوزير ظريف يؤكد بمناسبة مرور ست سنوات على الاتفاق النووي, فشل الحظر والضغوط

حمايت ..

ادارة بايدن وسياسة العصا والجزرة بفيينا .. رفع جزئي للقيود وتقطير لالغاء الحظر

جوان ..

الامارات تسرع التطبيع بافتتاح سفارة بتل ابيب , والسلطة الفلسطينية تندفع بمسار التساوم

جمهوري اسلامي ..

تصريحات وزير الدفاع البريطاني بشأن التعامل مع حركة طالبان ضوء اخضر للحركة الارهابية

ابتكار ..

كابول تتحدث عن احتمال طلب دعم عسكري من الهند بحالة فشل مفاوضات السلام

آرمان ملي ..

روسيا تطلق تحذيرات بشأن تبعات التواجد العسكري الامريكي في آسيا الوسطى

مردم سالاري ..

اوبك بلاس تتحدث عن فشل الجهود الداعية لحل الخلافات بين السعودية والامارات

كيهان ..

الامم المتحدة تحذر من كارثة انسانية بافغانستان مع اتساع القتال الداخلي و حركة النزوح

قدس ..

محافل اعلامية يمنية تتحدث عن نشر امريكا قوات في جنوب اليمن

سياست روز ..

وقوع انفجار هائل في جنوب الرياض، والسلطات تقول انه في مستودع لذخائر قديمة

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس

الصحافة الایرانیه

خراسان..

صحيفة خراسان كتبت عن افتتاح الامارات سفارة في تل ابيب وذلك في مقالها، طوق عبودية في عنق حكام ابو ظبي،.. وصف اول سفير اماراتي بتل ابيب في مراسم افتتاح السفارة الاماراتية بحضور رئيس الكيان الصهيوني , الحدث بانه حلم طويل تحقق في اشارة ضمنية لخفايا علاقات سرية منذ سنوات بين الجانبين.

ان الامارات اعلنت امس بصورة علنية وعملية عن خيانتها رسميا للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني والامة الاسلامية والواقع هو ان الامارات تسابق الزمن في اقامة لاعلاقات فحسب بل تحالف كامل مع الكيان الصهيوني, اذا سبق افتتاح هذه السفارة ابرام اتفاقيات اقتصادية وتجارية واستثمارية ضخمة بين ابو ظبي وتل ابيب وتبادلات للوفود والسياح والغاء تاشيرات الدخول واعطاء الجنسية الاماراتية لمن يريد من الصهاينة ليتبلور بذلك تحالف صهيوني اماراتي كامل ضد فلسطين وشعبها والعالم الاسلامي .

جوان ..

في مقالها الذي يحمل عنوانه تساؤلا يقول، من المستفيد من انهيار لبنان؟، كتبت صحيفة جوان عن تفاقم الازمات المختلفة التي تعصف بلبنان في ظل استمرار الفراغ السياسي ..المشكلة الرئيسية التي تسببت بكل الازمات الاقتصادية والمعيشية التي تعصف بلبنان منذ 2019 , تكمن في وجود مخطط امريكي فرنسي ورجعي مشترك يستهدف تيار المقاومة وجبهة المقاومة في المنطقة عبر لبنان.

المخطط بدأ بضغوط اقتصادية ومصرفية امريكية لايجاد ازمة معيشية , وسقطت حكومتان ليكلف الحريري ثانية بوصفة فرنسية

وصفة تهمش القوى الوطنية وخاصة تيار المقاومة بذريعة تشكيل حكومة اخصائيين , وعندما واجه المخطط رفضا واسعا تصاعدت الضغوط الاقتصاية والمصرفية الغربية والرجعية على لبنان لتفجير الاوضاع وللترويج لاكذوبة مكشوفة تلقي باللائمة على المقاومة .

اطلاعات ...

نشرت صحيفة اطلاعات تقريرا حول المستجدات الميدانية في اليمن بعنوان، انصار الله تحرر مناطق من القاعدة وداعش، جاء فيه ..

الانباء الواردة من ميادين القتال باليمن تؤكد نجاح القوات اليمنية المشتركة من جيش ومقاتلي انصار الله في تحرير مناطق واسعة في محافظة البيضاء من قبضة تنظيمي القاعدة وداعش الارهابيين.

انصار الله اكدت ان تحرير هذه المناطق ضربة قاصمة للجماعات الارهابية التكفيرية التي تقاتل الى جانب التحالف السعودي، من جانبه اعلن المتحدث باسم القوات اليمنية المشتركة الفريق يحيى سريع ان القوات اليمنية غنمت كميات كبيرة من السلاح بينها دبابات واسلحة ثقيلة اخرى في عمليات النصر المبين بمحافظة البيضاء , مشيرا الى سقوط مئات القتلى والجرحى في صفوف الجماعات الارهابية التكفيرية والتحالف السعودي.

کیهان..

صحيفة كيهان كتبت في مقالها، اهمية السيطرة على محافظة البيضاء وسط اليمن،.. تدور معارك عنيفة منذ ايام بين القوات اليمنة المشتركة وقوات التحالف السعودي مدعومة بمرتزقة وجماعات ارهابية تكفيرية من مختلف الاشكال في محافظة البيضاء الواقعة وسط اليمن والى جانب محافظة مأرب الاستراتيجية ..

التحالف السعودي اراد عبر فتح جبهة جديدة بالبيضاء اضعاف القوات اليمنية المشتركة بمأرب الا ان هذا التكتيك فشل تماما فالقوات اليمنية استطاعت الحاق هزائم كبر بالتحالف السعودي وبالتنظيمات الارهابة من قاعدة وداعش واخواتهما في محافظة البيضاء والى جانب مواصلة التقدم لتحرير مدينة مأرب ان نجاح عمليات النصر المبين بالبيضاء تصدت عمليا لمخططات التنظيمات الارهابية لاستخدام البيضاء كنقطة انطلاق لتوسيع هجماتها باليمن.

سياست روز..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها، الزيارة الاخيرة، ..المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ستصل العاصمة الامريكية واشنطن اليوم لاجار مباحثات مع الرئيس الامريكي جو بايدن وهي زيارة قد تكون الاخيرة لميركل قبل انتهاء مهامها الرسمية وربما قبل تركها لعالم السياسة ايضا.

ان هدف زيارة ميركل اعادة الدفء المفقود للعلاقات الثنائية بسبب سياسات ترامب وكذلك مناقشة مشروع الغاز الروسي لالمانيا، ان ادارة بايدن لم تخفي قلقها العميق من هذا المشروع الاقتصادي الاستراتيجي بين روسيا والمانيا , وترى واشنطن انه سيعطي موسكو فرصة كبرى للتاثير على اوروبا وحلف الناتو, ومن هنا ستسعى ميركل لازالة المخاوف الامريكية في ظل حاجة المانيا الماسة للطاقة.

وبالطبع هناك قضايا الخلافات بين واشنطن وبروكسل بشان ميزانية حلف الناتوايضا والتي ستسعى ميركل لايجاد حلول لها خلال الزيارة.