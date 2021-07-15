المقاومة العراقية والانسحاب الأميركي المهزوم

العالم - انقلاب الصورة

إلا أن المقاومة العراقية بدأت تقصف وتستهدف القوافل والقواعد الأميركية بشكل متواصل ومتزايد.. علت وتيرته في الأسابيع الأخيرة.

وبدأت القوات الأميركية وغيرها بالانسحاب على طريقة المهزوم الذليل الفاشل.. وكل هذا بسبب ضربات المقاومة العراقية البطلة والموقف الشجاع من المقاومة العراقية بضرورة تحرير العراق من الأميركي المحتل.

فهذه هي سنن الحياة أن كل احتلال يجب أن يواجه بمقاومة والشعب العراقي الأبي أخذ قراره ويريد أن يحرر أرضه.

وما خرج من قوات أميركية منسحبا مهزوما تبقى منه البعض يتعرض للقصف بكل أنواع الأسلحة والصواريخ والمسيرات.. وهذه هي ضريبة المحتل الذي يريد أن يبقى في الأرض.. والمقاومة التي تريد أن تحرر الأرض.