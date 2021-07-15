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شاهد..شرطي يفقد الوعي أثناء أداء عمله

الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

يقوم رجال الشرطة بدورهم على أكمل وجه على مدار اليوم، صيفا وشتاء، ولا يتوقفون عن أداء تلك الرسالة بسبب برودة الطقس أو الحرارة المحرقة. ففي أصعب أيام الشتاء يقف رجال الشرطة في أشد الأوقات برودة لحماية أرواح الناس، وربما يصل الأمر للتضحية بأرواحهم.

العالم-منوعات

أما في فصل الصيف، فلا تمنعهم درجات الحرارة المرتفعة من أداء عملهم وحفظ الأمن في أي موقع حتى وإن كان ذلك في حرارة الشمس المحرقة.

ويظهر مقطع فيديو نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية لحظات صعبة تعرض لها أحد أفراد الشرطة في الصين، أثناء القيام بعمله في تنظيم حركة المرور بأحد الشوارع.

يظهر الشرطي واقفا في المكان المخصص لتنظيم المرور وسط الشارع دون مظلة لحمايته من حرارة الشمس، التي تقول الشبكة إنها وصلت إلى 55 درجة في ذلك الوقت.

وقبل أن يسقط على الأرض، يظهر الشرطي وهو يتحرك خطوات إلى الأمام واضعا يديه على وجهه.

وفور سقوط الشرطي الصيني توقفت حركة السيارات وسارع المارة لرفعه ونقله إلى المستشفى داخل السيارة التي سقط أمامها.

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