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"قسد" تختطف عددا من المدنيين بريف دير الزور

الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

اختطفت جماعة "قسد" عدداً من المدنيين السوريين خلال مداهمتها بلدتي الحصان والجنينة بريف دير الزور الغربي.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن مجموعات مسلحة من "قسد" نفذت حملة مداهمة وتفتيش لعدد من منازل المواطنين في بلدتي الحصان والجنينة بريف دير الزور اختطفت على إثرها عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

ولفتت المصادر إلى أن عمليات المداهمة ترافقت مع إطلاق نار كثيف وعشوائي من مسلحي الجماعة لترهيب وتفريق عدد من الأهالي تجمعوا وحاولوا التصدي للمسلحين.

واقتحمت عناصر من "قسد" الاثنين الماضي بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي واختطفت عدداً من الأهالي بينهم شبان واقتادتهم إلى جهة مجهولة فيما اقتادت الشبان إلى معسكرات للتجنيد الإجباري لزجهم في القتال بصفوفها.

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