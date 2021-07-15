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شاهد.. سلالة دلتا تنتشر في 111 دولة وستصبح المهيمنة عالميا

الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٠٤ بتوقيت غرينتش

عواصم (العالم) 2021.07.15 – حذرت منظمة الصحة العالمية من العواقب الكارثية لازدياد الإصابات بسلالة دلتا من فيروس كورونا في منطقة غرب آسيا، منددة بتراخي بعض الدول في الإجراءات الصحية، من جهة أخرى أخطرت منظمة يونيسف من حدوث كارثة مطلقة إذا لم تعالج سريعا مشكلة تفويت ملايين الأطفال حول العالم لقاحاتهم الدورية، جراء تداعيات جائحة كورونا.

العالم - كورونا في العالم

موجة خامسة من كورونا تشهدها بعض الدول...عنوانها الأبرز "دلتا".. فيروس متحور ينتقل خلال بضع ثوان ولا رادع له من لقاحات وسيستحوذ قريبا على العالم، بحسب منظمة الصحة العالمية.

المنظمة وجهت تحذيرا من العواقب الوخيمة لازدياد الإصابات بسلالة دلتا الهندية في منطقة غرب آسيا، وذلك بعد أن كانت تشهد انخفاضا في أعداد المصابين لثمانية أسابيع.

وأوضحت المنظمة أن هناك ارتفاعا ملموسا في حالات الإصابة في ليبيا وإيران والعراق وتونس، إضافة إلى زيادات حادة متوقعة في لبنان والمغرب، وذلك في ظل اقتراب موعد عيد الأضحى الأسبوع المقبل والذي من شأن الاجتماعات الدينية في هذه المناسبة أن تسهل تفشي الوباء.

وقال تيدروس أدهنوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "إنتشرت نسخة دلتا حاليا في 111 دولة حول العالم، ونتوقع أن تتحول هذه السلالة إلى المهيمنة، وهي تعتبر أحد أهم العوامل للارتفاع الحالي لمؤشرات الانتقال، واللوم يقع على عدم الالتزام والتراخي بالإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي."

اللوم الذي وجهه تيديروس، اعتمدته وزارة الصحة العراقية أيضا بعد إعلانها من أن البلاد يتجه نحو فرض إغلاق شامل، في ظل تصاعد أعداد الإصابات اليومية، وعدم استجابة المواطنين لتوجيهاتها بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتلقي اللقاحات المتوفرة في جميع المستشفيات.

وكشفت الوزارة تسجيل أكثر من 9600 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي الحصيلة الأعلى خلال الأشهر الأخيرة.

لم يقتصر ضعف الإقبال لتلقي اللقاح على العراق.. حيث احتشد آلاف المناهضين للقاحات في العاصمة اليونانية أثينا للتعبير عن معارضتهم لبرنامج السلطات للتطعيم الإلزامي للعاملين بالرعاية الصحية ودور المسنين.. وهو قرار حكومي جاء في أعقاب زيادة كبيرة في الإصابات بعد تسجيل البلاد إصابة نحو 3000 شخص خلال يوم واحد، وطالب المحتجون رئيس الوزراء كيرياكوس ميتوسوتاكيس بالاستقالة.

من جهة أخرى حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من خطر حدوث كارثة مطلقة إذا لم تعالج سريعا مشكلة تفويت ملايين الأطفال حول العالم لقاحاتهم الدورية، جراء تداعيات جائحة كورونا.

وكشفت المنظمة أن جائحة كورونا حرمت في العام الماضي 23 مليون طفل حول العالم من تلقي الجرعات الثلاث المضادة لثلاثة أمراض معدية هي الخناق والكزاز والسعال الديكي.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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