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الصين تعلن تسجيل إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور

الصين تعلن تسجيل إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور
الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

سجل إقليم سيتشوان في الصين، الخميس، إصابة بشرية بسلالة "إتش 5 إن 6" من إنفلونزا الطيور.

العالم-منوعات

وذكر تلفزيون الصين المركزي "سي.سي.تي.في"، أن الرجل البالغ من العمر 55 عاما والمصاب بإنفلونزا الطيور في مدينة باتشونغ، قد نقل إلى المستشفى، لافتة إلى أن السلطات المحلية أعدمت الدواجن في المنطقة المجاورة.

وحسبما نقلت "رويترز" عن وسائل إعلام محلية، فإن الخبراء يعتقدون بأن العدوى "حالة عرضية"، وأن "خطر انتشار وباء منخفض للغاية".

ويأتي الإعلان عن الإصابة البشرية بسلالة "إتش 5 إن 6" من إنفلونزا الطيور، بالتزامن مع إعلان اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إعطاء أكثر من مليار و400 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 في البر الرئيسي، وخضوع أكثر من 40 في المئة من سكان الصين للتطعيم.

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