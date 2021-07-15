الرئيس روحاني: مهرجان الانتاج يتواصل في ظل الحرب الاقتصادية وكورونا

العالم - ايران

ولدى افتتاحه اليوم الخميس العديد من المشاريع الوطنية الكبيرة عبر آلية الفيديو أعرب الرئيس روحاني عن ارتياحه لاستمرار حكومته في اسابيعها الاخيرة في افتتاح المشاريع الانتاجية والخدمية المتنوعة في مختلف انحاء البلاد.

واضاف ان هذا اليوم هو اليوم الحادي والثمانين منذ نيسان / ابريل 2020 الذي يتم فيه افتتاح مشاريع كبيرة في قطاع الانتاج رغم الحظر الظالم والحرب الاقتصادية وفيروس كورونا .

واشار الرئيس روحاني الى اهتمام حكومته بقطاع النقل والطرق في البلاد وقال : ان شبكة الطرق السريعة في البلاد ازدادت في عهد حكومته من 12 الف كيلومتر الى 20 الفا ، كما ان العمل يجري لانجاز 6 الاف كيلومتر من الطرق السريعة ، سيتم اكمالها في زمن الحكومة القادمة.

كما تطرق روحاني الى المشاريع التي افتتحها اليوم والتي ضمت ارصفة نفطية في موانئ جنوب البلاد ومنشآت ومراكز رياضية في عدة محافظات.