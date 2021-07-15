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لبنان: الأنصار يواجه البرج في افتتاح الدوري اللبناني لكرة القدم

لبنان: الأنصار يواجه البرج في افتتاح الدوري اللبناني لكرة القدم
الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

سحبت قرعة دوريي الدرجتين الأولى والثانية وكأس لبنان لكرة القدم للموسم المقبل بمقر الاتحاد اللبناني للعبة في بيروت.

العالم_لبنان

ويشهد الأسبوع الأول الذي سينطلق في الثالث عشر من آب المقبل مواجهة تجمع الأنصار حامل اللقب بالبرج، ويلعب النجمة مع الصفاء، والأخاء مع شباب الساحل، ويلتقي العهد طرابلس، ويخوض الحكمة مواجهة مع سبورتينغ، ويصطدم شباب البرج بالتضامن صور.

ويلتقي الأخاء العهد، والنجمة مع التضامن صور وشباب البرج الصفاء، وشباب الساحل الحكمة في الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس.

وانتقد أمين سر نادي العهد محمد عاصي قرار الاتحاد اللبناني لكرة القدم بمنع التعاقد مع اللاعبين الأجانب سوى بالدورة السداسية، مشيرًا إلى أن الاتحاد لم يعرف مصلحة اللعبة بقرار منع التعاقد مع لاعبين أجانب وخاصة وأن هناك ثلاثة أندية لديها استحقاقات خارجية.

ويلعب العهد في أيلول المقبل في نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي التي يحمل لقبه عن منطقة غرب آسيا.

وسأل عاصي عن فائدة النظام الجديد للبطولة وهل هو لمصلحة نادي على حساب الآخرين.

دخل لاعب الحكمة الشاب مايكل صدقة إلى العناية المركزة بعد تعرضه لمضاعفات جرّاء إصابته بفيروس كورونا حيث انخفضت نبضات قلبه وتعرض لضرر بأعصاب الرأس والجسم.

وأشار نادي الحكمة إلى أن اللاعب يخضع للعلاج اللازم في غرفة العناية بالتنسيق مع اللجنة الطبية للنادي.

رحّب الاتحاد الأردني لكرة القدم بطلب نظيره السوري باستقبال مبارايات منتخب سوريا ضمن الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم قطر 2022 ليحتضنها ملعب الملك عبد الله الثاني الدولي.

وأكد الاتحاد الأردني ردًا على طلب نظيره السوري استعداده تقديم كافة التسهيلات المطلبة لضمان إقامة مبارايات المنتخب ضمن المجموعة الأولى للدور الحاسم.

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