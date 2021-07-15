ما رأيكم.. ما هي آفاق مسيرة التطبيع مع افتتاح الامارات لسفارتها في تل أبيب؟

العالم - ما رأيكم

ويؤكد هؤلاء بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورئيس الورزاء الصهيوني السابق نتنياهو احتاجا إلى انتصارات استعراضية، ولأجل ذلك ضغطوا على بعض الانظمة العربية من اجل عقد اتفاق التطبيع.

ويتطرق هؤلاء إلى موضوع الاتفاق السعودي - الإماراتي حول إعلان التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ثم الانسحاب السعودي من هذا الاتفاق، قائلاً بأن إعلان التطبيع مع الإحتلال ليس سهلاً على السعودية وعلى العائلة الحاكمة والملك سلمان خصوصا بعد ما جرى في فلسطين خلال معركة سيف القدس.

من جانب آخر يقول باحثون في الشان الإسرائيلي إن "إسرائيل" طامحة وترى الأفق أمامها في العالم العربي كاملاً حيث سعت إلى إسقاط الجدران العربية واحدة تلو الآخر.

ويضيف هؤلاء بأن الجميع كان يعتقدون بأن الإمارات اعلنت عن التطبيع مع كيان الإحتلال الإسرائيلي بسبب ضغط الادارة الأميركية السابقة، لكن بعد انتهاء حكم ترامب لاحظنا بأن الإمارات تستمر في خطيئتها بالتطبيع مع الاحتلال.

ويؤكد هؤلاء بان "إسرائيل" ترى في اتفاقية التطبيع مقدمة لاختراق الجدران العربية حيث سيؤدي التطبيع مع الامارات الى مجيء باقي الأنظمة العربية كما يرى الصهاينة في الدول العربية سوق لمنتجاتهم.

ويشدد هؤلاء على أن مكاسب الطرف الاسرائيلي من التطبيع كبيرة على المستوى السياسي والإقتصادي بعد ما أكد وزير خارجية الاحتلال على اتفاقية التجارة الحرة مع الإمارات حيث ستكون الأسواق العربية مفتوحة لبضائع المستوطنات.

من جانبه يرى استاذ في الجغرافية السياسية افتتاح السفارة الإماراتية لدى كيان الاحتلال انه يكشف عن علاقة النظام الاماراتي بالكيان الصهيوني والتي استمرت في الخلفاء لمدة اكثر من عقدين.

ويؤكد على أن العلاقات بين "إسرائيل" والإمارات تتميز في هذه اللحظة من تاريخ العرب والمسلمين وتاريخ فلسطين بسبب الصراع الذي تقوم به حركات المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق واليمن وسوريا وايران.

ما رأيكم: