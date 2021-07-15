الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١
١٠:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 15-07-2021

الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 14-07-2021

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الامن الايراني يلتقي رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض

شاهد..شاحن هاتفك القادم هو إصبع يدك

الصحة الايرانية: 23655 إصابة و 201 وفاة جديدة بكورونا

شاهد .. من هو الرابح الاكبر في التطبيع الإماراتي مع الاحتلال؟

برلمان أوكرانيا يقر استقالة وزير الداخلية

القضاء المصري يأمر برفع التحفظ عن أموال علاء وجمال مبارك