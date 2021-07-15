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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مصادر عراقية: انسحاب جماعي لمرشحي الكتلة الصدرية من الانتخابات بعد اعلان السيد مقتدى الصدر مقاطعتها
ا ف ب: طالبان تقترح وقف إطلاق النار ثلاثة أشهر للإفراج عن سجناء
مصادر عراقية: استهداف رتل للدعم اللوجستي تابع للقوات الاميركية في محافظة الناصرية جنوبي العراق
السيد مقتدى الصدر: أعلن سحب يدي من كل من يدعي الانتماء لنا في الحكومة (العراقية) الحالية والمقبلة
أربعة قتلى وأكثر من 30 مفقودا جراء عاصفة في غرب ألمانيا
منظمة العفو الدولية تندد بتعرض مهاجرين أثناء احتجازهم في ليبيا "لانتهاكات مروّعة" بما في ذلك العنف الجنسي
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في حي بئر أيوب ببلدة سلوان في القدس وإحراق عامود كاميرات تابع للإحتلال
الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون أبلغ رئيس الحكومة أنّ التشكيلة المقترحة ستكون موضع بحث ودراسة وتشاور ليُبنى على الشيء مقتضاه
الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون تسلم من رئيس الحكومة المكلف الحريري تشكيلة تتضمن توزيعاً جديداً للحقائب مختلفاً عمّا كان الاتفاق عليها سابقاً
لبنان الحريري يعلن تقديم تشكيلة من 24 وزيرا للرئيس عون
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 15-07-2021
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الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.