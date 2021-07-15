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لبنان.. عون والحريري محشوران وحظوظ التفاهم هذه المرّة اكبر

لبنان.. عون والحريري محشوران وحظوظ التفاهم هذه المرّة اكبر
الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

قرأت مصادر سياسية فی لبنان أجواء اللقاء بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري بأنّها هادئة ولم تكن متشنّجة، بدليل عدم ظهور أيّ علامة امتعاض على الرئيس المكلّف بعد انتهائه، خلافاً للإجتماع الثامن عشر الذي خرج منه الحريري مكفهر الوجه.

العالم-لبنان

عملياً، ألقى الرئيس المكلّف كرة التأليف في ملعب رئيس الجمهورية، مؤدّياً بذلك قسطه المطلوب منه في هذا السياق، ويفترض بالتالي أن يأتي الجواب الرئاسي عليها اليوم.

ولكن بمعزل عن الروايات السلبيّة التي سبقت هذا اللقاء وتلته، فإنّ المصادر السياسية ترى أنّ من السابق لأوانه تحديد موقف رئيس الجمهورية من تشكيلة الحريري سواء لناحية رفضها أو قبولها. الّا أنّها لفتت الإنتباه الى مسألة اساسية، وهي أنّ عون والحريري باتا محشورين في زاوية الحاجة الداخلية الى حكومة تتصدّى للأزمة المتفاقمة، والرغبة العربية والدولية في التعجيل بتشكيلها.

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لبنان.. عون والحريري محشوران وحظوظ التفاهم هذه المرّة اكبر