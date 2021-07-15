الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١
١١:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون تسلم الرئيس رسالة من وزيري خارجية اميركا وفرنسا أكدا فيها ضرورة تشكيل حكومة جديدة

الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المغرب يرسل مساعدات طبية إلى تونس

ترتيبات أميركية - إسرائيلية لما بعد عباس

"يديعوت أحرونوت" تكشف فحوى رسائل أردوغان لتل أبيب

وزير الامن الايراني يلتقي رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض

شاهد..شاحن هاتفك القادم هو إصبع يدك

الصحة الايرانية: 23655 إصابة و 201 وفاة جديدة بكورونا