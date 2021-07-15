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مشاهد خاصة بعملية"النصر المبين"في البيضاء للقوات اليمنية

الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

عرض الاعلام الحربي اليمني مشاهد خاصة بعملية"النصر المبين"في البيضاء للقوات اليمنية، حيث أكد المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية العميد يحيى سريع، عن مقتل 350 و560 مصابا من التكفيريين والمرتزقة خلال العملية، ولاذ من تبقى منهم بالفرار نحو المناطق المحتلة.

العالم - خاص بالعالم

وتمكنت خلالها القوات المسلحة من استعادة كامل المناطق التي كان قد احتلها العدو، وكذلك تحرير مناطق واسعة في مديريتي (الزاهر والصومعة) بمحافظة البيضاء.

وكانت قد أعلنت القوّات المسلّحة اليمنية، في وقت سابق، تنفيذ عملية "النصر المُبين"، وقالت إنها "تمكّنت من استعادة كل المناطق التي احتلّها العدو في مديريتَي الزاهر والصومعة في البيضاء".

وأصدر المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية، العميد يحيى سريع، بياناً قال فيه إن "القوات المسلّحة اليمنية حرّرت مناطق واسعة في مديريتَي الزاهر والصومعة، وغنمت كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد، وصرعت وأصابت المئات من العصابات التكفيرية في القاعدة وداعش في البيضاء".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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