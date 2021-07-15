الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١
١٢:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

هل تستخدم السعودية فائض النفط لإعادة بناء احتياطيها؟

هل تستخدم السعودية فائض النفط لإعادة بناء احتياطيها؟
الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

توقع صندوق النقد الدولي، الأربعاء، أن تستخدم السعودية فائض الإيرادات النفطية لإعادة بناء الاحتياطيات وليس لزيادة الإنفاق.

العالم - السعودية

ونقل موقع "الواقع السعودي" عن رئيس بعثة صندوق النقد لدى السعودية قوله: "تيم كالن" إن الالتزام بمستوى الإنفاق المستهدف سيسمح ببناء الاحتياطيات، وفق وكالة "بلومبيرج".

وأوضح أنه في السابق كان التحدي في عملية تحقيق التوازن في موازنة السعودية هو أنه عند ارتفاع أسعار النفط يصعد الإنفاق، وعندما تهبط الأسعار كان يتعين اتخاذ قرارات صعبة.

وأشار إلى أنه من الصحيح تماما الالتزام بالمسار المحدد للنفقات حتى إذا صعدت أسعار النفط.

ولفت إلى أن نمو القطاع غير النفطي مستدام، وسيكون على الأقل في نطاق 3.5% إلى 4.5%، متوقعا أن يكون النمو على أساس سنوي في الربع الثاني قويا، على أن يتباطأ بعد ذلك، مضيفا أنه سيظل قويا نسبيا في المستقبل.

وكانت وزارة المالية قدرت النفقات بـ990 مليار ريال في عام 2021 والإيرادات بـ849 مليار ريال.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 2.4% في 2021، من 2.1% في توقعات سابقة.

وفي الوقت نفسه، توقع الصندوق أن يبلغ التضخم في السعودية 3.2% عام 2021.

وفي 2020، ارتفع التضخم إلى 3.4% بفعل رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% اعتبارا من يوليو/تموز من نفس العام، سعيا لتعويض إيرادات الدولة التي تضررت من تراجع أسعار النفط مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.

روابط ذات صلة

هبوط مفاجئ لاحتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي السعودي

حل وسط للخلاف السعودي - الإماراتي النفطي

ضاحي خلفان ينتقد السعودية.. الإمارات في الحرب وعُمان في السلام!

ما طبيعة انفجارات الخرج السعودية؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المقداد يلتقي وفدا إيرانيا لبحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

هل تستخدم السعودية فائض النفط لإعادة بناء احتياطيها؟

قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني يتفقد منطقة الدفاع الجوي لطهران

جدل في الأردن بشأن عودة الطلاب إلى التعليم الوجاهي

ارهابيون بينهم معالجون طبيون لـ"داعش" في قبضة الامن العراقي

ايران: تفكيك عصابة تهريب أسلحة وذخائر جنوب غرب البلاد