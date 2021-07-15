ايران: تفكيك عصابة تهريب أسلحة وذخائر جنوب غرب البلاد

العالم- ایران

واضاف البيان ان قوى الأمن الداخلي تمكنت من تفكيك عصابة تعمل على تهريب الأسلحة العسكرية والصيد في دهلران وضبط 38 قطعة سلاح و الفين و391 رصاصة.

واشار البيان الى أنه في إطار تنفيذ خطة مكافحة تهريب الأسلحة والذخائر في محافظة إيلام، تمكن ضباط شرطة دهلران في عملية مشتركة مع ضباط شرطة خوزستان ومن خلال القيام بالإجراءات الاستخبارية والعملياتية ومراقبة المعابر، تمكنت من رصد واعتقال أفراد عصابة تعمل على تهريب الأسلحة القتالية والصيد .

في هذه العملية المشتركة الناجحة، تمكنت الشرطة من العثور على 16 بندقية كلاشنكوف و 19 مسدسا و 3 أسلحة صيد و الفين و391 رصاصة من المهربين، كما تم إلقاء القبض على 8 أشخاص وتسليمهم للسلطات القضائية.