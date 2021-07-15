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ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
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انقلاب الصورة
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القوات اليمنية تعرض مشاهد خاصة بعملية "النصر المبين" في البيضاء
القوات اليمنية تستعرض مشاهد خاصة بعملية "النصر المبين" في البيضاء
القوات اليمنية تستعرض مشاهد خاصة بعملية "النصر المبين" في محافظة البيضاء
العميد سريع: ماضون بكل عزم وإصرار في أداء واجبنا تجاه أبناء البيضاء لإحباط المخططات الهادفة لإعادة تحويلها لتكون وكرا لتلك العصابات الإجرامية
العميد سريع: أبناء البيضاء الأحرار يرفضون أن تكون بعض مناطقهم ساحة لاحتضان عناصر "داعش" و"القاعدة" ومنطلقا لاستهداف المواطنين
العميد سريع: نثمن لكافة أبناء محافظة البيضاء وقبائلها الحرة تعاونهم المستمر ووقوفهم مع بلدهم وانتصارهم الدائم لأخلاقهم ودينهم وأصالتهم
العميد سريع: ما تم العثور عليه من أسلحة في مختلف عمليات الجيش واللجان والأجهزة الأمنية ضد التكفيريين يؤكد حجم الدعم من تحالف العدوان
العميد يحيى سريع: لقد أثبتت هذه المعركة مجدداً لأبناء شعبنا حقيقة العناصر التكفيرية من "داعش" و"القاعدة" وارتباطهما بالمشروع الأمريكي
العميد يحيى سريع: 350 قتيلا و560 مصابا من التكفيريين والمرتزقة خلال عملية "النصر المبين" ولاذ من تبقى منهم بالفرار نحو المناطق المحتلة
العميد يحيى سريع: 9 عمليات للقوة الصاروخية بصواريخ بدر وسعير خلال عملية "النصر المبين"
القوات اليمنية تعرض مشاهد خاصة بعملية "النصر المبين" في البيضاء
الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٢٩ بتوقيت غرينتش
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