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مساعد الخارجية: توفير نحو 8 ملايين جرعة لقاح كورونا من الصين

مساعد الخارجية: توفير نحو 8 ملايين جرعة لقاح كورونا من الصين
الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

اعلن مساعد الخارجية الايرانية مدير عام شؤون اسيا واوقيانوسيا في الخارجية رضا زبيب عن توفير نحو 8 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من الصين.

العالم- ايران

وكتب زبيب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس: لقد وصلت الى البلاد اليوم شحنة تضم مليونا و 136 الف جرعة من لقاح كورونا وستصل يوم الاحد شحنة اخرى بنفس العدد.

واوضح بان العدد الاكبر من اللقاحات (نحو 8 ملايين جرعة) وصلت الى البلاد من الصين واضاف: ان جهود الزملاء لتوفير المزيد من اللقاحات مستمرة والآفاق اكثر اشراقا مقارنة مع الاسبوع الماضي.

واكد مساعد الخارجية بان هنالك المزيد من الاخبار الجيدة في الطريق.

وكتب زبيب في تغريدة اخرى: مع استمرار عملية الواردات (والانتاج الوطني) سيتم البدء بتطعيم الافراد البالغ اعمارهم 60 عاما فما فوق. التطعيم اليومي بلغ اكثر من 200 الف يوميا ايضا ومن المؤمل ان يزداد العدد.

واضاف مساعد الخارجية: ان وزارة الصحة تولي الاهتمام للاولويات الاجتماعية.

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