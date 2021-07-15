مصدر يشكف موعد تأدية الرئيس الأسد لليمين الدستورية

العالم - سوريا

وقال المصدر أن الرئيس السوري بشار الأسد سوف يؤدي السبت القادم اليمين الدستورية لولاية دستورية جديدة.

واضاف إن "الرئيس الأسد سيوجه كلمة للشعب السوري خلال مراسم أدائه اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس الشعب في حفل دعيت إليه شخصيات سياسية وإعلامية محلية ودولية وفعاليات اقتصادية ودينية وشعبية إضافة إلى السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين بدمشق".

يشار إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد فاز بولاية رئاسية جديدة بعدما حصل على 95.1% من الأصوات حسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس الشعب حموده صباغ، ويحدد الدستور السوري مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات ميلادية.

كما حصل المرشحان محمود أحمد مرعي، على 470 ألفا و276 صوتا بنسبة 3.3% وعبد الله سلوم عبد الله على 213 ألفا و968 صوتا، وبنسبة 1.5% من مجموع الأصوات التي شاركت في التصويت إذ بلغ العدد الإجمالي للناخبين داخل سوريا وخارجها 18107108.