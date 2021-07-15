الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١
٠١:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مصدر يشكف موعد تأدية الرئيس الأسد لليمين الدستورية

مصدر يشكف موعد تأدية الرئيس الأسد لليمين الدستورية
الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

كشف مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، موعد تأدية الرئيس السوري بشار الأسد لليمين الدستورية لولاية دستورية جديدة لرئاسة الجمهورية.

العالم - سوريا

وقال المصدر أن الرئيس السوري بشار الأسد سوف يؤدي السبت القادم اليمين الدستورية لولاية دستورية جديدة.

واضاف إن "الرئيس الأسد سيوجه كلمة للشعب السوري خلال مراسم أدائه اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس الشعب في حفل دعيت إليه شخصيات سياسية وإعلامية محلية ودولية وفعاليات اقتصادية ودينية وشعبية إضافة إلى السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين بدمشق".

يشار إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد فاز بولاية رئاسية جديدة بعدما حصل على 95.1% من الأصوات حسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس الشعب حموده صباغ، ويحدد الدستور السوري مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات ميلادية.

كما حصل المرشحان محمود أحمد مرعي، على 470 ألفا و276 صوتا بنسبة 3.3% وعبد الله سلوم عبد الله على 213 ألفا و968 صوتا، وبنسبة 1.5% من مجموع الأصوات التي شاركت في التصويت إذ بلغ العدد الإجمالي للناخبين داخل سوريا وخارجها 18107108.

روابط ذات صلة

موسكو تكشف بنود قرار تمديد المساعدات إلى سوريا

لبنان..الحكومة تعد وفدا رسميا لزيارة سوريا لبحث التعاون بين البلدين

الإجراءات القسرية تعرقل جهود سوريا للنهوض بالقطاع التنموي والصناعي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مواد غذائية يفضل عدم تناولها في الطقس الحار

ماذا جرى في اول زيارة لوزير خارجية ليتوانيا للعراق؟

الصين تخطط لاطلاق 23 صاروخا لحماية الارض من كويكب خطير

باكستان تؤكد سيطرة طالبان على معبر أفغاني حدودي

بالفيديو.. الصدر: ما يحدث في العراق مخطط شيطاني لإذلال الشعب وإحراقه

أعلى بثلاث مرات مما كان معتقدا.. هذه قيمة أسلحة بريطانية للسعودية خلال عدوانها على اليمن