“أفضل جودة” خاصية جديدة تنضم الى تطبيق واتساب

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ومن المحتمل أن تنضم الخاصية الجديدة واسمها “أفضل جودة” إلى خيارات “تلقائي” و”توفير البيانات” في أي نسخة جديدة من التطبيق.

ويبدو أنه سيتاح للمستخدمين في النهاية إما ضغط الصور ومقاطع الفيديو بهدف توفير استهلاك البيانات ثم إرسالها بأفضل جودة متاحة أو السماح لتطبيق واتس آب تلقائياً بتحديد المستوى الأمثل لضغط الملفات.

وتم تقديم هذه الإعدادات في تحديث لتطبيق واتس آب تم إرساله إلى خدمة غوغل بلاي بيتا بروغرام Google Play ورصدها موقع دبليو أيه بيتا إنفو.

ومن المحتمل أن يتم طرح الخاصية الجديدة للعامة من خلال الإصدار الجديد لتطبيق واتس آب للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، رغم أنه لم يتضح حتى الآن موعد هذه الخطوة بحسب موقع “تك كرانش” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

ومن المنتظر أن تشكل هذه الخاصية خبرا سارا بالنسبة لأولئك الذين لا يستخدمون تطبيقات إرسال الملفات الكبيرة عبر نظامي آي.أو.إس أو أندرويد وغالباً ما يتبادلون الصور ومقاطع الفيديو مع الأحبة والأصدقاء.