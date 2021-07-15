الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١
٠١:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

“أفضل جودة” خاصية جديدة تنضم الى تطبيق واتساب

“أفضل جودة” خاصية جديدة تنضم الى تطبيق واتساب
الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

تطور شركة تطبيق التواصل الاجتماعي واتس آب حالياً خاصية جديدة تتيح للمستخدمين تجاوز خطوة ضغط الصور وملفات الفيديو الكبيرة المزعجة وإرسالها عبر التطبيق بسهولة وبأفضل جودة ممكنة.

العالم-علوم وتكنولوجيا

ومن المحتمل أن تنضم الخاصية الجديدة واسمها “أفضل جودة” إلى خيارات “تلقائي” و”توفير البيانات” في أي نسخة جديدة من التطبيق.

ويبدو أنه سيتاح للمستخدمين في النهاية إما ضغط الصور ومقاطع الفيديو بهدف توفير استهلاك البيانات ثم إرسالها بأفضل جودة متاحة أو السماح لتطبيق واتس آب تلقائياً بتحديد المستوى الأمثل لضغط الملفات.

وتم تقديم هذه الإعدادات في تحديث لتطبيق واتس آب تم إرساله إلى خدمة غوغل بلاي بيتا بروغرام Google Play ورصدها موقع دبليو أيه بيتا إنفو.

ومن المحتمل أن يتم طرح الخاصية الجديدة للعامة من خلال الإصدار الجديد لتطبيق واتس آب للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، رغم أنه لم يتضح حتى الآن موعد هذه الخطوة بحسب موقع “تك كرانش” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

ومن المنتظر أن تشكل هذه الخاصية خبرا سارا بالنسبة لأولئك الذين لا يستخدمون تطبيقات إرسال الملفات الكبيرة عبر نظامي آي.أو.إس أو أندرويد وغالباً ما يتبادلون الصور ومقاطع الفيديو مع الأحبة والأصدقاء.

روابط ذات صلة

واتساب تحذر: لا تقوموا بتنزيل هذه التطبيقات على هواتفكم

تقنية جديدة في واتسآب تحافظ على باقة الإنترنت لديك

ميزة جديدة..'واتساب' سيسمح باستخدامه على أجهزة متعددة

3 ميزات جديدة من "واتساب" طال انتظارها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مواد غذائية يفضل عدم تناولها في الطقس الحار

ماذا جرى في اول زيارة لوزير خارجية ليتوانيا للعراق؟

الصين تخطط لاطلاق 23 صاروخا لحماية الارض من كويكب خطير

باكستان تؤكد سيطرة طالبان على معبر أفغاني حدودي

بالفيديو.. الصدر: ما يحدث في العراق مخطط شيطاني لإذلال الشعب وإحراقه

أعلى بثلاث مرات مما كان معتقدا.. هذه قيمة أسلحة بريطانية للسعودية خلال عدوانها على اليمن