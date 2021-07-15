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ماذا جرى في اول زيارة لوزير خارجية ليتوانيا للعراق؟

ماذا جرى في اول زيارة لوزير خارجية ليتوانيا للعراق؟
الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، اليوم الخميس، ان الحكومة ستحقق بتهريب عراقيين الى ليتوانيا، فيما شدد نظيره الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس على ضرورة ايقاف شبكات التهريب.

العالم - العراق

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير خارجية ليتوانيا غابريليوس لاندسبيرغيس، ان "زيارة وزير خارجية لتوانيا هي الاولى للعراق وجاءت لبناء العلاقات بين البلدين".

واضاف، "تحدثنا عن اللاجئين العراقيين في ليتوانيا"، مؤكدا "رفضه ان يكون هناك تجار للبشر في المجتمع العراقي"، فيما شدد على "ضرورة الحفاظ على مصالح المواطنين في الداخل والخارج".

ولفت الى ان "الحكومة ستحقق بتهريب عراقيين الى ليتوانيا عبر بلاروسيا".

من جانبه، اشار وزير خارجية ليتوانيا الى "الحاجة لايقاف شبكة تهريب العراقيين"، لافتا الى "امكانية زيادة التمثيل الدبلوماسي مع العراق".

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