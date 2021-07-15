هذه قيمة أسلحة بريطانية للسعودية خلال عدوانها على اليمن

العالم - السعودية

وحسب موقع "الواقع السعودي"، فقد ذكرت الصحيفة أن الأرقام المذكورة كشفها محققون وباحثون تعمقوا في السجلات الرسمية وتلك الخاصة بمصنعي الأسلحة، ووجدوا أن الرقم أعلى بـ3 أضعاف مما كان يعتقد في السابق.

وبحسب الأرقام الرسمية للحكومة؛ فإن الوزراء وقعوا على مبيعات أسلحة بقيمة 6.7 مليارات جنيه إسترليني لتصدير القنابل والصواريخ والطائرات منذ أن بدأت السعودية قصفها لليمن المجاور في عام 2015.

وذكر الباحثون والخبراء أن الأرقام الرسمية لا تشمل المبيعات التي أجريت بموجب نظام "ترخيص مفتوح" مبهم.

وبين عامي 2014 وأغسطس/آب 2019، قامت المملكة المتحدة بتشغيل ترخيص مفتوح للقنابل وصواريخ جو - أرض للسعودية بشكل منفصل، كما تمت تغطية المعدات والمكونات المستخدمة في طائرة "يوروفايتر تايفون" بترخيص مفتوح.

كما دقق الخبراء في حسابات الشركات المعروفة ببيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية ووجدوا أن عائدات شركة واحدة فقط هي BAE Systems مصدرها وزارة الدفاع والطيران السعودية، بلغت ما يقرب من 17 مليار جنيه إسترليني خلال هذه الفترة.

ونتيجة لذلك، يقدر الخبراء أن القيمة الحقيقية للصادرات تقترب من 20 مليار جنيه إسترليني.