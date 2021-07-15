الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١
٠١:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

احذر الأدوية منتهية الصلاحية.. أخطر مما تتوقع!

احذر الأدوية منتهية الصلاحية.. أخطر مما تتوقع!
الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت الصيدلانية فيرا باشكينا، لا يمكن في جميع الظروف استخدام الأدوية المنتهية صلاحيتها، أي بعد تخطي التاريخ الذي حددته الشركة المصنعة، إثر دراسات واختبارات عديدة.

العالم-صحة

وتشير الصيدلانية في حديث لوكالة Prime الروسية للأنباء، إلى أن الشركات المصنعة للأدوية مسؤولة عن فعالية وتأثير منتجاتها فقط إلى تاريخ انتهاء صلاحية الدواء المثبتة على العبوة.

وتقول، "تشير التعليمات المرفقة بالدواء إلى نوعيته وميزاته وإلى الآثار الجانبية المحتملة عن تعاطيه. فإذا حصل لدى الشخص الذي يتعاطى الدواء نوع من رد الفعل غير المتوقع بسببه، فستكون الشركة المصنعة مسؤولة أمام القانون".

وبالإضافة إلى مدة صلاحية الدواء المثبتة، يجب تخزين الدواء وفق ظروف ملائمة مثل درجة الحرارة والضوء والرطوبة. لذلك يجب قراءة التعليمات بانتباه لتخزين الدواء بصورة صحيحة تضمن فعاليته لحين انتهاء مدة الصلاحية المثبتة على علبته.

وبعد انتهاء مدة صلاحية الدواء، لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية عن جودته وفعاليته. لأن الدواء بعد انتهاء المدة المثبتة، يمكن أن يفقد خصائصه العلاجية ويسبب ردود فعل سلبية خطيرة. أي أن تعاطي الشخص لدواء منتهي الصلاحية، يجازف بصحته وحتى بحياته. بحسب الصيدلانية باشكينا.

روابط ذات صلة

أعراض الصداع.. هل يؤثر على الإشارات الكهربية بالمخ؟

العلاج المناعي للسرطان.. دراسة تكشف عن تفاصيل جديدة

'الكيوي': كنز ثمين لمرضى السكري..!

اختراق علمي.. علاج جيني ساعد كفيفة على استعادة بعض الرؤية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 15-07-2021

احذر الأدوية منتهية الصلاحية.. أخطر مما تتوقع!

لبنان : الحريري یقدم اعتذاره عن تشكيل الحكومة

مواد غذائية يفضل عدم تناولها في الطقس الحار

ماذا جرى في اول زيارة لوزير خارجية ليتوانيا للعراق؟

الصين تخطط لاطلاق 23 صاروخا لحماية الارض من كويكب خطير