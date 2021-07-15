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سعد الحريري : لن نستطيع أن نتوافق مع فخامة الرئيس عون ولذلك قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة

الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 15-07-2021

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