مسؤول صحي: سنستلم مليوني جرعة من لقاح "بركت" المضاد لكورونا قريبا

العالم- ايران

وفي تصريح ادلى به اليوم الخميس حول تطعيم الافراد فوق 60 عاما قال رئيسي: من المقرر ان يبدا تطعيم الافراد فوق 60 عاما بلقاح كورونا نظرا لوصول كمية ملحوظة من لقاح "بركت" الينا ومن المقرر ان تصل كميات اخرى ايضا، علما بان هنالك كمية ملحوظة من اللقاح الخارجي تصل البلاد في الوقت الحاضر.

واضاف: سنتسلم في غضون اسبوع الى 10 ايام مليوني جرعة من لقاح "كوف ايران بركت" ومن ثم سنتسلم نحو مليون و 200 الف جرعة اسبوعيا منه حيث ان انتاج هذا اللقاح جار بقوة في هذه الشركة.

واوضح بان عدد الافراد فوق 60 في البلاد يبلغ 8 ملايين و 350 الفا وقال: نظرا لان كمية ملحوظة من اللقاح الداخلي ستصل الينا فضلا عن المستورد فليس هنالك اي نقص في توفير الجرعات اللازمة لهذا العدد.

واشار الى زيادة عدد مراكز التطعيم بلقاح كورونا في البلاد للحيلولة دون حدوث الازدحام وقال: لقد بادرت التعبئة لدعمنا من اجل زيادة عدد مراكز التطعيم البالغة الان 800 مركز في البلاد من ضمنها 81 في طهران.