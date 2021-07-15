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الاسدي يستقبل وزير الأمن الوطني الايراني والوفد المرافق له

الاسدي يستقبل وزير الأمن الوطني الايراني والوفد المرافق له
الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي عبد الغني الأسدي، اليوم الخميس، وزير الأمن الوطني الايراني السيد محمود علوي والوفد المرافق له.

العالم - العراق

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس جهاز الأمن الوطني ، انه "تم خلال اللقاء التباحث بآخر المستجدات الأمنية والاستخبارية، وسبل توسيع آفاق التعاون المشترك بين بغداد وطهران".

وبحسب البيان فقد "شدد الأسدي على اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات الأمنية وبما يُسهم في مكافحة الارهاب والمخدرات وتأمين الحدود المشتركة".

من جانبه اكد السيد علوي سعي بلاده ودعمها لامن واستقرار العراق، مشددا على ضرورة تطوير العلاقات في مختلف المجالات التي تصب في مصلحة البلدين.

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