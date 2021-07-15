الرئاسة اللبنانية: الحريري رفض اي تعديل واتخذ نية مسبقة بالاستقالة

العالم - خاص بالعالم

هذا بينما أشارت مصادر مقربة منرئيس الجمهورية ان سبب رفضه للتشكيل يأتي في إطار افتقارها للمعايير الوطنية وغياب الشفافية والابتعاد عن اعراف تشكيل الحكومات وتضمينها اسماء تجاوزت ما كان اتفق عليه سابقا ليعلن القصر الجمهوري عن قبول الاستقالوة وبدء التحضير لدعوة استشارات نيابية ملزمة في الايام القليلة القادمة.

الاوساط المتابعة وضعت اعتذار الحريري في خانة الضغط السعودي على رفضه أكثر مما صوره الكثيرون عن الخلافات الداخلية.

يذكر انه مضى على تكليف الحريري تسعة اشهر وفقا للمبادرة الفرنسية ترافقت مع 20 زيارة للقصر الجمهوري وسط حرب بيانات متبادلة بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل عن اسباب التعطيل.

في وقت شهدت فيه بعض المناطق احتجاجات واحراق للاطارات المشتعلة مع ارتفاع لسعر صرف الدولار الذي تجاوز عتبة الت 20 الفا للدولار الواحد.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...