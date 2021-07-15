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وفاة صحافي هولندي تعرض لهجوم بالرصاص في أمستردام

وفاة صحافي هولندي تعرض لهجوم بالرصاص في أمستردام
الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

توفي الصحافي الهولندي المتخصص في القضايا الجنائية، بيتر ر. دي فريس، متأثرًا بجروح خطرة أصيب بها في 6 تموز/يوليو في أمستردام، وفقًا لبيان صادر عن عائلته نشرته محطة آر تي إل الهولندية.

العالم - أوروبا

وقال المقربون من الصحافي البالغ 64 عامًا اليوم الخميس: بيتر قاتل حتى النهاية لكنه لم يستطع الفوز بالمعركة. مات محاطًا بمحبيه.

وكتب رئيس الوزراء، مارك روته، على تويتر: وفاة بيتر ر. دي فريس تؤثر فيَّ بعمق. إنه أمر لا يمكن تصوره.

وتعرّض الصحافي لإطلاق النار في شارع بوسط أمستردام أثناء خروجه من استوديو برنامج حواري حلّ ضيفًا عليه.

ونقل التلفزيون العام ’’إن سي تي في‘‘ عن شهود عيان قولهم إنّهم سمعوا خمس طلقات نارية ورأوا الصحافي مصابًا برصاصة في رأسه.

وأثار الهجوم استنكار صحافيين وشخصيات سياسية من هولندا والخارج.

وأعلنت الشرطة توقيف ثلاثة أشخاص. وأوضحت أنّ اثنين من الموقوفين أوقفا بينما كانا داخل سيارة على طريق سريع في حين أوقف الثالث في أمستردام.

ومثل مشتبه بهما الجمعة لفترة وجيزة أمام القضاء الهولندي. ومدد قاضي التحقيق لمدة أسبوعين فترة احتجاز الشابين اللذين عرّفتهما وسائل إعلام وطنية بـ ’’كامل إي.‘‘ وهو مواطن بولندي يبلغ 35 عامًا ويقيم في موريك (وسط)، و’’ديلانو ج.‘‘ وهو مقيم في روتردام يبلغ 21 عامًا.

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