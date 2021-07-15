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لبنان.. سعد الحريري يقول انه قدم اعتذاره عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد اصرار الرئيس ميشال عون على مواقفه

الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

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