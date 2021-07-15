السفير الإيراني يلتقي بوزيري النقل والثقافة والسياحة العراقيين

العالم- ایران

وتم خلال لقاء السفير الإيراني مع وزير النقل العراقي، بحث التعاون بين البلدين في مجال النقل وتأكيد الجانبين على تطوير هذه العلاقات.

ورحب وزير النقل العراقي ناصر حسين بندر الشبلي خلال اللقاء باقتراحات السفير الايراني بشأن تطوير العلاقات، واعلن استعداده لتوسيع التعاون بين البلدين في هذا المجال.

كما التقى السفير مسجدي اليوم بوزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم، وتم في اللقاء بحث كيفية إرسال الزوار الإيرانيين لزيارة العتبات المقدسة وتقرر اعداد الاستعدادات اللازمة واتخاذ الإجراءات المناسبة ومراعاة البروتوكولات الصحية، لإرسال الزوار في أول فرصة، أولا بأعداد محدودة ومن خلال الحدود الجوية، كما تم في هذا الاجتماع تسليم مسودة مذكرة التفاهم المتعلقة بارسال قوافل الزوار الى العراق، ودعا السفير مسجدي الجانب العراقي للسفر الى ايران للتوقيع على مذكرة التفاهم بهذا الشان.

وحضر اللقاء مساعد رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية رحماني والمستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق، اباذري وممثل هيئة الحج والزيارة .