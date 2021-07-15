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موسوي: إيران مع حل الأزمة الأفغانية بالحوار

موسوي: إيران مع حل الأزمة الأفغانية بالحوار
الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكد المدير العام لدائرة شؤون جنوب آسيا بوزارة الخارجية الإيرانية، في لقاء مع رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان، أن إيران تؤيد حل الأزمة الأفغانية من خلال حوار.

العالم- ايران

واضاف رسول موسوي اليوم الخميس في لقاء مع عبدالله عبدالله، أن إيران تشجع إنهاء العنف في أفغانستان وحل الأزمة من خلال الحوار والمفاوضات.

وأضاف موسوي، أن شعب وحكومة إيران يريدون إنهاء الحرب الطويلة في أفغانستان.

من جانبه أعرب عبدالله عبدالله عن تقديره لدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعملية السلام في أفغانستان، مؤكدا أهمية تعاون دول المنطقة في ضمان السلام والاستقرار في هذا البلد.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في افغانستان، أن الحرب ليست الحل ولا يمكن لأي طرف الاستفادة من استمرار الصراع.

واضاف عبدالله عبدالله: لقد أكدنا دائما على الحل السلمي للخلافات ونحن ملتزمون بذلك لكننا لن نسمح لاحد ان يفرض ارادته علينا.

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