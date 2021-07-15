"حماس" تدين اعتقال الاحتلال عشرات الطلبة من جامعة بيرزيت

العالم-فلسطين

وأكد الحركة في بيانها، أن "محاولات الاحتلال ستفشل في المس بروح المقاومة لدى أبناء شعبنا، وهذه المحاولة البائسة من أجل الترهيب والتي حشد فيها الاحتلال كل مسمياته الأمنية ليعلن في بيان عسكري عن اعتقال العشرات من نشطاء الكتلة الإسلامية".

واعتبرت الحركة أن اعتقال الطلاب "يعدّ حركات استعراضية لن تخيف أبناء حماس في التعبير عن وفائهم لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، فهم تيجان فخار يحملونها فوق الرؤوس".

ووجهت "حماس" التحية لطلبة جامعة بيرزيت وأبناء الحركة الطلابية كافة، مشيرة إلى أنهم "كانوا ومازلوا حضن المقاومة فكرا وعملا، وهذه المعاقل التي تعودت الثورة ستظل على عهد المقاومة والوفاء لها".

واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي الطلبة مساء أمس على مدخل "ترمسعيا" أثناء زيارة تضامنية لعائلة الأسير منتصر شلبي الذي هدم الاحتلال منزله الأسبوع الماضي بدعوى تنفيذه عملية إطلاق نار على حاجز (زعترة) شمال الضفة الغربية قبل حوالي ثلاثة اشهر أدت إلى مقتل مستوطن واصابة اثنين اخرين.

وذكر جيش الاحتلال أن الطلبة المعتقلين، تم تحويلهم إلى التحقيق، دون اعطاء مزيد من التفاصيل.