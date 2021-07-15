شاهد .. هكذا يستهدف الاحتلال رموز الفلسطينيين في اراضي 48

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وقال المتابع للشان الاسرائيلي نبيه عواضة أن هناك توجه لدى جهاز الامن الداخلي الصهيوني(شاباك) لاغراق المجتمع الفلسطيني بالدم مشيراً الى مقتل 1700 فلسطيني بين عامي 2000 و2020 في عمليات اجرامية في الداخل الفلسطيني.

وأضاف عواضة بأن معظم المستهدفين ينتمون الى الفكر الوطني الفلسطيني منهم الرئيس السابق لبلدية ام الفحم سليمان إغبارية والذي كان يعتبر من اهم الرموز في الداخل الفلسطيني وكان معروفاً بمواقفه ناهيك عن اغتيال الناشط الفلسطيني محمد ابو نجم في يافا.

وتابع عواضة بأن هذه الجرائم اثارت تساؤلات حول طبيعة الاشخاص الذين يتم استهدافهم وتبين أنهم ينتمون بالاغلبية الساحقة الى التيار الوطني في الداخل الفلسطيني وهم من اشد الذين يقومون بالمظاهرات وينظمون الحركات الاحتجاجية ضد السلطة الصهيونية.

وأكد عواضة بأن الاعتراف الصهيوني مؤخراً حول تورط شاباك بهذا الامر كشف الامر المؤكد مشيراً بأن انتشار الاسلحة في داخل البلدات العربية والتي مصدر معظمها مراكز الشرطة الصهيونية اضافة الى مستودعات الجيش الاسرائيلي يهدف لإغراق المجتمع الفلسطيني في الدم وحجب انظاره عن القضية الاساسية اي القضية الفلسطينية.

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