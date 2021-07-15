الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١
٠٥:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد .. هكذا يستهدف الاحتلال رموز الفلسطينيين في اراضي 48

الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

تناولت الحلقة الجديدة من برنامج غياهب الكيان على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع الجرائم التي تحصل المناطق المحتلة عام 48 والتي يقف ورائها جهاز الشاباك الإسرائيلي وتستهدف الرموز التي ينتمون الى التيار الوطني الفلسطيني.

العالم - خاص العالم

وقال المتابع للشان الاسرائيلي نبيه عواضة أن هناك توجه لدى جهاز الامن الداخلي الصهيوني(شاباك) لاغراق المجتمع الفلسطيني بالدم مشيراً الى مقتل 1700 فلسطيني بين عامي 2000 و2020 في عمليات اجرامية في الداخل الفلسطيني.

وأضاف عواضة بأن معظم المستهدفين ينتمون الى الفكر الوطني الفلسطيني منهم الرئيس السابق لبلدية ام الفحم سليمان إغبارية والذي كان يعتبر من اهم الرموز في الداخل الفلسطيني وكان معروفاً بمواقفه ناهيك عن اغتيال الناشط الفلسطيني محمد ابو نجم في يافا.

وتابع عواضة بأن هذه الجرائم اثارت تساؤلات حول طبيعة الاشخاص الذين يتم استهدافهم وتبين أنهم ينتمون بالاغلبية الساحقة الى التيار الوطني في الداخل الفلسطيني وهم من اشد الذين يقومون بالمظاهرات وينظمون الحركات الاحتجاجية ضد السلطة الصهيونية.

وأكد عواضة بأن الاعتراف الصهيوني مؤخراً حول تورط شاباك بهذا الامر كشف الامر المؤكد مشيراً بأن انتشار الاسلحة في داخل البلدات العربية والتي مصدر معظمها مراكز الشرطة الصهيونية اضافة الى مستودعات الجيش الاسرائيلي يهدف لإغراق المجتمع الفلسطيني في الدم وحجب انظاره عن القضية الاساسية اي القضية الفلسطينية.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/5702458

روابط ذات صلة

كيان الاحتلال والمغرب يوقعان اتفاقية في مجال الحرب الإلكترونية

تسريب جديد لعقار بسلوان ومواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه

الإمارات تستعين بكيان الاحتلال لتوفير الحماية لمعرض 'إكسبو'!

شاهد .. من هو الرابح الاكبر في التطبيع الإماراتي مع الاحتلال؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد .. هكذا تستهدف السعودية قيمة الريال اليمني

الجيش المصري يواصل جسرا جويا مع تونس

افرجوا عن شباب السعودية.. وسم لحملة إلكترونية للمطالبة بحرية المعتقلين

بالفيديو.. شاهد..تطورات الشارع اللبناني بعد اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة

مباحثات سورية أردنية لتبسيط إجراءات النقل والتبادل التجاري

الاتحاد الأوروبي يدرس إجراءات لحماية موظفيه في أفغانستان