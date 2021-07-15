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الأمن الروسي يعلن إحباط هجوم إرهابي في موسكو

الأمن الروسي يعلن إحباط هجوم إرهابي في موسكو
الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية أنها أحبطت مخططًا لتنفيذ هجوم إرهابي في مكان مزدحم بالعاصمة موسكو.

العالم - أسيا والباسفيك

وأكدت هيئة الأمن الفدرالية الروسية في بيان أصدرته اليوم الخميس أنها ألقت القبض على مواطن روسي كان يخطط لتفجير عبوة ناسفة وسط حشد من الناس في موسكو في يوليو/تموز الجاري.

وأشارت الهيئة إلى أن عناصر الأمن اكتشفوا مخبأ سريًا للموقوف، وفيه مكونات لتصنيع عبوة ناسفة، بالإضافة إلى العثور في أجهزة اتصال كانت بحوزته على إرشادات لتصنيع العبوة ومراسلاته مع عناصر تنظيمات إرهابية دولية يتواجدون في سوريا.

وذكرت هيئة الأمن الفدرالية أنه تم رفع دعوى قضائية بحق الموقوف وأن التحقيقات لا تزال مستمرة، من دون الكشف عن اسم المتهم.

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