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جرافات الاحتلال تهدم عددا من المساكن في حمصة الفوقا بالأغوار

جرافات الاحتلال تهدم عددا من المساكن في حمصة الفوقا بالأغوار
الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

 هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، عددا من المساكن في خربة حمصة بالأغوار الشمالية المحتلة.

العالم-الاحتلال

وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت عدداً من المساكن والخيم والبركسات والحظائر تعود للمواطن وليد سليمان أبو كباش، وذلك في إطـار استهداف الاحتلال لمنطقة الأغوار الشمالية من أجل تنفيذ مخططاته الرامية إلى تهجير السكان والاستيلاء على أراضيهم.

والأسبوع الماضي، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، مساكن واستولت على منشآت الفلسطينيين في الخربة، للمرة السابعة، منذ أواخر العام الماضي وبداية العام الحالي.

وحاولت قوات الاحتلال الضغط على المواطنين لتهجيرهم بالقوة ونقلهم عبر آلياتها العسكرية، من أجل نقلهم خارج الخربة، كما تم إحضار مجندات من أجل الضغط على النساء أيضا.

وشهدت بداية تشرين الثاني/نوفمبر 2020، تشريد 73 فردا من سكان خربة حمصة، بينهم 41 طفلا، وتم هدم أكثر من 75 مبنى ومُنشأ بما في ذلك خيام وحظائر حيوانات وألواح شمسية.

وتحظر الأمم المتحدة تدمير البيوت والممتلكات العقارية، وبحسب المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة: "يُحظر على السلطة القائمة بالاحتلال تدمير الممتلكات العقارية والشخصية ما لم تكن "ضرورية للغاية خلال العمليات العسكرية".

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