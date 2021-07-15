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بيان قصر بعبدا: رفض الرئيس المكلف لمبدأ الاتفاق مع رئيس الجمهورية يدل على أنه إتخذ قرارا مسبقا بالاعتدار

الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

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