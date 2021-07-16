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قتلى وفقدان المئات خلال فيضانات في المانيا

قتلى وفقدان المئات خلال فيضانات في المانيا
الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة أرفايلر غربي ألمانيا عن فقدان نحو 1300 شخص جراء الفيضانات في المنطقة.

العالم-منوعات

وقالت إدارة المقاطعة في بيان لها , إنه في محيط مدينة باد نوينار أرفايلر وحدها جرت نحو ألف عملية إغاثة , حسبما نقل موقع روسيا اليوم.

وأضافت السلطات أنه بسبب الوضع المعقد الناجم عن الدمار الحاصل، يعتبر التقييم النهائي للوضع مستحيلا.

ولا تزال بعض المدن مقطوعة عن باقي البلاد بسبب غرق الطرق وتدمير الجسور فيما تستمر عمليات إجلاء السكان من بعض المناطق في غرب ألمانيا، بينما تم إعلان حالة الطوارئ في بعض المناطق الأخرى.

وتسببت الأمطار الغزيرة المستمرة منذ يوم الاثنين الماضي بفيضانات في غرب وجنوب غربي البلاد، أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 58 شخصا.

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قتلى وفقدان المئات خلال فيضانات في المانيا