شاهد: وسم انقذوا_الريال_اليمني يتصدر مواقع التواصل

العالم - هاشتاغ

اما في العراق، لازالت فاجعة الناصرية تلقي بظلالها على الساحة العراقية حيث حمّل الكثير من المواطنين الحكومة مسؤولية ما جرى بسبب الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية ما انعكس سلبا على الواقع الطبي في البلاد.

وفي مجال آخر، وصفت الفصائل الفلسطينية افتتاح السفارة الإماراتية في تل أبيب باليوم الأسود في التاريخ الفلسطيني، معتبرة هذه الخطوة طعنة جديدة في خاصرة القضية الفلسطينية.

وكانت الإمارات افتتحت سفارتها لدى الكيان المحتل، يوم الأربعاء، بحضور الرئيس الإسرائيلي الذي حضر مراسم الافتتاح في احتفال رسمي.

واعلنت الامارات العربية المتحدة انها ستمنح مئة الف اقامة ذهبية لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع والشركات الناشئة والمتخصصة في مجال البرمجة، في خطوة تستهدف نخب المبرمجين من أصحاب الكفاءات وحاملي الشهادات العلمية التخصصية في هذا المجال، لكن هناك من ربط الموضوع بتاريخ الامارات التجسس على الناشطين السياسيين.

وفي سياق آخر أعلنت نجمة التنس التونسية أُنس جابر، عرض مضربها للبيع في مزاد علني عبر الإنترنت، للمساهمة في دعم مستشفيات بلادها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتشهد تونس موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة (ألفا) و(دلتا) في جل ولايات الجمهورية، وارتفاع نسبة الإصابات وعدد الحالات المتكفل بها في المستشفيات وأيضا ارتفاع مؤسف في عدد الوفيات.