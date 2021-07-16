شاهد: اليوم الاسود بتاريخ فلسطين يثير غضب نشطاء التواصل

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وكانت الإمارات افتتحت سفارتها لدى الكيان المحتل، يوم الأربعاء، بحضور الرئيس الإسرائيلي الذي حضر مراسم الافتتاح في احتفال رسمي.

واثار موضوع افتاح السفارة الامارتية في تل ابيب غضب رواد التواصل حيث جاء في حساب نحو الحرية: "سفير الإمارات في :إسرائيل" محمد آل خاجة أثناء افتتاح السفارة الإماراتية في تل أبيب قال: "اليوم نحول الحلم إلى حقيقة" الحقيقة الوحيدة التي حققها عيال زايد أنهم كشفوا وجههم الحقيقي وتطبيعهم وخيانتهم".

وغرد يوسفكاتباً: "افتتاح سفارة للامارات في فلسطين المحتلة ان دل على شيئ انما يدل على عمق تآمر هذه الشرذمة على مقدسات الامة، فلسطين هي بوصلة الشرفاء".

وكتب حسن عنّان معلقاً: "السفارة الإماراتية في ما يسمى كيان "اسرائيل" بنيت على انقاض منزل عائلة فلسطينية تعيش في الشتات #زمن العار".

وعلقت زهراء اليمن كاتبة: "هاشتاغ #التطبيع_خيانة يعود ليتصدر قوائم الترند في المنصات العربيه والفلسطينيه تزامنا مع افتتاح السفارة الإماراتية في تل أبيب".