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شاهد: نشطاء يكشفون نوايا الامارات بمنح الاقامة الذهبية

الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

اعلنت الامارات العربية المتحدة انها ستمنح مئة الف اقامة ذهبية لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع والشركات الناشئة والمتخصصة في مجال البرمجة، في خطوة تستهدف نخب المبرمجين من أصحاب الكفاءات وحاملي الشهادات العلمية التخصصية في هذا المجال، لكن هناك من ربط الموضوع بتاريخ الامارات التجسس على الناشطين السياسيين.

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وكشف نشطاء التواصل عن نية الامارات من منح الاقامة الذهبية حيث كتب عصام الجبّان: "على الأغلب راح يكونوا اسرائيليين وبهذه الحالة سوف يذوبون ضمن المقيمين".

وعلق عبد الحكيم ميعادي: "الإمارات تستورد أجهزة التنصب و أقوى أجهزة إختراق الهواتف سواء من "إسرائيل" أو من غيرها و تتجسس خصيصا على المعارضين و الناشطين".

وجاء في حساب العرب: "كافه الهواتف الذكية تتجسس عليها الأمارات للعلم وعلى كافه دول الخليج (الفارسي) بمساعده الصهاينة".

واما جاء في حساب شعتله: "الامارات قامت بالايام الماضيه باعطاء الجنسيه والاقامه الذهبيه لعدد كبير من النجوم والشخصيات والهدف واضح من احل استخدامهم بحملات التطبيع وتاثيرهم على جمهورهم".

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