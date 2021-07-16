شاهد: نشطاء يكشفون نوايا الامارات بمنح الاقامة الذهبية

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وكشف نشطاء التواصل عن نية الامارات من منح الاقامة الذهبية حيث كتب عصام الجبّان: "على الأغلب راح يكونوا اسرائيليين وبهذه الحالة سوف يذوبون ضمن المقيمين".

وعلق عبد الحكيم ميعادي: "الإمارات تستورد أجهزة التنصب و أقوى أجهزة إختراق الهواتف سواء من "إسرائيل" أو من غيرها و تتجسس خصيصا على المعارضين و الناشطين".

وجاء في حساب العرب: "كافه الهواتف الذكية تتجسس عليها الأمارات للعلم وعلى كافه دول الخليج (الفارسي) بمساعده الصهاينة".

واما جاء في حساب شعتله: "الامارات قامت بالايام الماضيه باعطاء الجنسيه والاقامه الذهبيه لعدد كبير من النجوم والشخصيات والهدف واضح من احل استخدامهم بحملات التطبيع وتاثيرهم على جمهورهم".