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أ ف ب: مقتل شرطي أميركي وأصابة ثلاثة آخرون في حادث إطلاق نار في ولاية تكساس جنوبي الولايات المتحدة

الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

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