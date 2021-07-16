شاهد: ردود محلية ودولية بعد اعتذار الحريري عن تشكيل حكومته

العالم - لبنان

رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي ​وليد جنبلاط​، اتهم عون والحريري بأجهاض ​المبادرة الفرنسية​ معتبرا ان الوضع على ارض الواقع لا يتحمل مزاجية احد، ولفت إلى أن المطلوب حكومة تبدأ بالإصلاح، توقف الانهيار، ثم تحترم الانتخابات بمواعيدها

رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، دعا الى استقالة النواب ورئيس الجمهورية كي يسمح للشعب بإعادة تكوين السلطة.ولفت إلى أن أفرقاء السلطة لن يتمكنوا من ​تشكيل الحكومة​ مؤكدا أن المطلوب ليس حكومة سياسية وانما حكومة مستقلة.

رئيس دائرة الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية ​شارل جبور ​،دعا الى تشكيل ​حكومة​ وليس ​انتخابات​، مشيرا الى ان الرئيس عون​ يراهن على ​تأليف​ سريع الاسبوع المقبل ، كما اعتبر ان الحريري​ ارتكب الخطأ عندما اعتبر ان الضغط الخارجي مع الانهيار الداخلي ستجعل عون من اكثر المتمسكين به

دوليا وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الإخفاق في تشكيل الحكومة ، بالأمر المروع منتقدا الطبقة السياسية في لبنان.

وأكد لو دريان انعدام القدرة لدى الزعماء اللبنانيين على التوصل لحل للأزمة التي تسببوا فيها.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اعتبر أن تخلي الحريري عن تشكيل حكومة يمثل خيبة أمل جديدة للشعب اللبناني، داعيا المسؤولين الى وضع خلافاتهم الفئوية جانبا والمباشرة في تشكيل حكومة تعمل على وقف التدهور الاقتصادي، وتنظيم الانتخابات التشريعية.



الى ذلك عبرت نائبة المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرش عن الاسف لتعذر تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات في لبنان ومجددة التأكيد على ضرورة الاتفاق

اما الأمين العام لجامعة الدول العربية​ أحمد أبو الغيط​ فاعتبر تبعات اعتذار الحريري قد تكون خطيرة على مستقبل لبنان مناشدا ​المجتمع الدولي​ الى الاستمرار في مساعدة ​الشعب اللبناني​ في هذا الظرف الدقيق.